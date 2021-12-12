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Оливейра победил Порье на турнире UFC 269

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Бразилец Чарльз Оливейра выиграл бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 269 и защитил пояс чемпиона легчайшего дивизиона. Трансляцию поединка вел телеканал РЕН ТВ.

Бой проходил в ночь на 12 декабря (утро мск) на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Победу удушающим приемом одержал Оливейра.

В первом раунде инициативу в поединке захватил Порье. Американец активно наносил удары, едва не отправив соперника в нокаут. Однако опыт помог бразильцу сдержать натиск. Но по общему количеству выброшенных ударов раунд явно остался за американцем.

Во второй пятиминутке ситуация изменилась. Оливейра сразу же перевел поединок в партер и более минуты удерживал соперника, нанося удары кулаками и локтями. Завершился поединок удушающим приемом со стороны бразильца.

Профессиональная карьера Порье началась в 2009 году. За это время боец одержал 28 побед в 35 боях, проигрывал шесть раз, а еще один его бой признали несостоявшимся.

В активе 31-летнего чемпиона из Бразилии 31 победа, восемь поражений и один бой, признанный несостоявшимся.

7 декабря Порье заявил, что его триумф над действующим чемпионом UFC в легком весе Оливейрой «неоспорим». В свою очередь, бразилец отметил, что его шансы на победу крайне высоки.

Ранее на турнире UFC 269 боец смешанных боевых искусств в легчайшем весе из США Шон О'Мэлли победил техническим нокаутом бразильца Раулиана Пайву. Американец Джефф Нил судейским решением одержал победу над аргентинцем Сантьяго Понциниббио.

Кроме того, представительница США Джулианна Пенья сенсационно одолела бразильянку Аманду Нуньес после применения удушающего приема.

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