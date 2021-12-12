Нил по ударам победил Понциниббио на турнире UFC 269

Американец Джефф Нил и аргентинец Сантьяго Понциниббио провели бой в рамках главного карда турнира UFC 269, победу судьи присудили Нилу. Об этом 12 декабря сообщает РЕН ТВ.

В начале первого раунда американский спортсмен почти не бил, демонстрируя несокрушимость духа после попаданий оппонента. Однако позже Нил забрал инициативу и несколько раз ударил соперника.

Во втором раунде спортсмены большей частью находились в партере. Понциниббио завалил оппонента на канвас, но особого результата это не принесло.

В третьем раунде Нил перешел в наступление, и за весь раунд бойцы провели больше ударов, чем за два предыдущих. Количество и качество атак было выше у американца, решили судьи, отдавшие ему победу.

Также на ринг выйдут действующая чемпионка Аманда Нуньес из Бразилии и пятый номер рейтинга Джулианна Пенья. Зрители ожидают главный поединок вечера — бразильского чемпиона UFC, ветерана Чарльза Оливейры и знаменитого Дастина Порье. Американец в настоящее время после победы над Конором Макгрегором считается одним из самых узнаваемых бойцов в UFC.

Ранее на турнире боец смешанных боевых искусств в легчайшем весе из США Шон О'Мэлли победил бразильца Раулиана Пайву. Американец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Бои турнира в прямом эфире транслирует телеканал РЕН ТВ. Трансляция идет с 7:00 мск.