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О'Мэлли победил Пайву техническим нокаутом на UFC 269

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Боец смешанных боевых искусств в легчайшем весе из США Шон О'Мэлли победил бразильца Раулиана Пайву на турнире UFC 269. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

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Бой прошел на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада).

Как отмечает издание, американец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед и одно поражение в ММА. У 26-летнего Пайвы 21 победа и четыре поражения.

Телеканал РЕН ТВ в 7:00 мск начал трансляцию турнира UFC 269. Телезрители смогут увидеть в прямом эфире бой бразильца Чарльза Оливейры и американца Дастина Порье.

В июле, состоялся бой между экс-чемпионом UFC в двух весах Конором Макгрегором и Порье. Встречу остановили после первого раунда из-за травмы ирландского бойца, и победу техническим нокаутом присудили Порье. После боя Макгрегор пообещал реванш и заявил, что «это еще не конец».

С триумфом американца поздравил российский боец, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он пожелал Порье получить чемпионский пояс в конце 2021 года.

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