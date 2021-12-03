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Телеканал РЕН ТВ покажет прямой эфир боя Оливейры и Порье

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Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя бразильца Чарльза Оливейры и американца Дастина Порье. Соперники встретятся вечером в субботу (по американскому времени) в Лас-Вегасе, российские телезрители смогут посмотреть поединок в прямом эфире уже в воскресенье, 12 декабря.

Встреча пройдет в рамках турнира UFC 269. Турнир начнется ориентировочно в 02:00 мск.

На счету Оливейры 39 побед, при этом Порье установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC — 28, тогда как 14 из них завершились в результате нокаута.

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Порье обратил внимание на то, что в предстоящем бою может произойти «всякое». По его словам, бразилец очень опасен. Американский спортсмен напомнил, что Оливейра нокаутировал множество бойцов (17. — Ред.). Вместе с тем Порье назвал предстоящий поединок значимым как для него самого, так и для своего противника.

Оливейра известен, в частности, тем, что получил чемпионский пояс, нокаутировав американца Майка Чендлера в мае 2021 года.

«Мой соперник сказал, что я не смогу выдержать его мощный напор. И он бил, бил и бил без остановки. Однако я до сих пор тут. Господи, вот я и получил пояс», — приводит РЕН ТВ слова Оливейры.

Вместе с тем в июле состоялся бой между экс-чемпионом UFC в двух весах Конором Макгрегором и Порье. Встречу остановили после первого раунда из-за травмы ирландского бойца, и победу техническим нокаутом присудили Порье. После боя Макгрегор пообещал реванш и заявил, что «это еще не конец».

С триумфом американца поздравил российский боец, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он пожелал Порье получить чемпионский пояс в конце 2021 года.

При этом трансляция боя Порье с Макгрегором в эфире телеканала РЕН ТВ заняла первое место в рейтинге телесмотрения среди российских телеканалов. По данным сервиса Mediascope, турнир собрал у экранов более 3 млн человек по всей стране, включая маленькие города.

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