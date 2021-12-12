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Пенья сенсационно одолела Аманду Нуньес в рамках UFC 269

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Представительница США Джулианна Пенья одолела бразильянку Аманду Нуньес в рамках главного карда турнира UFC 269.

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Безоговорочным фаворитом считалась Нуньес, что она и продемонстрировала в первом же раунде. После пары мощных ударов Пенья перевела бой на канвас, но и там Нуньес на протяжении двух минут ничего не давала сделать сопернице.

Во втором раунде Пенья старалась не уступать и дала серьезный отпор Нуньес. Американка неожиданно перевела оппонентку в партер, а затем поймала на удушающий прием. Освободиться Нуньес не смогла и потерпела сенсационное поражение.

Таким образом, Пенья, пятый номер рейтинга, стала новой чемпионкой UFC, отмечает 12 декабря РЕН ТВ.

Ранее в этот же день американец Джефф Нил и аргентинец Сантьяго Понциниббио провели бой в рамках главного карда турнира UFC 269, победу судьи присудили Нилу.

Главным боем станет противостояние бразильского чемпиона UFC Чарльза Оливейры и знаменитого Дастина Порье. Американец после победы над Конором Макгрегором считается одним из самых популярных и известных бойцов в UFC.

Решающие бои турнира в прямом эфире транслирует телеканал РЕН ТВ.

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