Пенья сенсационно одолела Аманду Нуньес в рамках UFC 269
Представительница США Джулианна Пенья одолела бразильянку Аманду Нуньес в рамках главного карда турнира UFC 269.
Безоговорочным фаворитом считалась Нуньес, что она и продемонстрировала в первом же раунде. После пары мощных ударов Пенья перевела бой на канвас, но и там Нуньес на протяжении двух минут ничего не давала сделать сопернице.
Во втором раунде Пенья старалась не уступать и дала серьезный отпор Нуньес. Американка неожиданно перевела оппонентку в партер, а затем поймала на удушающий прием. Освободиться Нуньес не смогла и потерпела сенсационное поражение.
Таким образом, Пенья, пятый номер рейтинга, стала новой чемпионкой UFC, отмечает 12 декабря РЕН ТВ.
Ранее в этот же день американец Джефф Нил и аргентинец Сантьяго Понциниббио провели бой в рамках главного карда турнира UFC 269, победу судьи присудили Нилу.
Главным боем станет противостояние бразильского чемпиона UFC Чарльза Оливейры и знаменитого Дастина Порье. Американец после победы над Конором Макгрегором считается одним из самых популярных и известных бойцов в UFC.
Решающие бои турнира в прямом эфире транслирует телеканал РЕН ТВ.