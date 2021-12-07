Порье заявил об уверенности в победе над Оливейрой 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье заявил, что его триумф над рекордсменом Чарльзом Оливейрой «неоспорим». Своими ожиданиями от поединка с Оливейрой за пояс чемпиона UFC в легком весе американец поделился 7 декабря с корреспондентом РЕН ТВ.

«К концу ночи я буду неоспоримым чемпионом, и я не думаю, что бой продлится все 5 раундов», — отметил Порье.

Оливейра, действующий чемпион UFC в легком весе, заявил, что его шансы на победы крайне высоки.

«Два парня, которые заслуживают огромного уважения – выйдут в октагон. Его закроют, и я знаю, что в конце будет поднята моя рука», — сказал бразилец.

Перед поединком в Лас-Вегасе Порье настроен решительно. Вооружившись парой автоматов и пистолетом, спортсмен упражняется в стрельбе. Корреспондент канала узнал, что так американец старается расслабиться перед важным боем.

«Мы стреляем из автоматических винтовок, из 9-миллиметрового глока, который я купил только что. А этот пистолет-пулемет опустошает магазин за 3 секунды. С ума сойти», — рассказал Порье.

Вспоминая яркие моменты в биографии двух титулованных спортсменов, которым предстоит сразиться в ночь с 11 на 12 декабря, их коллеги часто подчеркивали, что на счету американца и бразильца победы над самыми известными бойцами UFC.

Так, нокаут, в который Оливейра отправил Майкла Чендлера 16 мая обсуждался фанатами и почитателями по всему миру. Кроме того, именно Порье в июле победил на турнире UFC 264 ирландца Конора Макгрегора, который не смог продолжить поединок после того, как сломал голеностоп.

В тот же день боец смешанных боевых искусств Артем Лобов дал прогноз на бой Оливейры и Порье. По его словам, в предстоящем поединке нет явного фаворита.

Однако Лобов считает, что у американца есть небольшое преимущество в стойке. Помимо этого, по словам Лобова, у Порье больше мощи, он более мобилен.

Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя Оливейры и Порье. Российские телезрители смогут посмотреть поединок в прямом эфире в 2:00 (мск) 12 декабря.