Боец Лобов дал прогноз на поединок Оливейры и Порье

Ирландский боец смешанных боевых искусств Артем Лобов во вторник, 7 декабря, дал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Дастина Порье.

«Для меня этот бой 50 на 50. Здесь точно нет явного фаворита. Но в стойке все же небольшое преимущество имеет Дастин Порье. Он более мобилен и у него побольше мощи», — приводит РЕН ТВ слова Лобова.

По его словам, этот поединок точно не будет скучным. Лобов добавил, что симпатизирует Порье и рассчитывает, что он сможет завоевать титул.

На счету Оливейры 39 побед, при этом Порье установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC — 28, тогда как 14 из них завершились в результате нокаута.

Порье обратил внимание на то, что в предстоящем бою может произойти «всякое». По его словам, бразилец очень опасен.

Оливейра известен, в частности, тем, что получил чемпионский пояс, нокаутировав американца Майка Чендлера в мае 2021 года.

Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя Оливейры и Порье. Соперники встретятся в Лас-Вегасе, российские телезрители смогут посмотреть поединок в прямом эфире в 2:00 (мск) в воскресенье, 12 декабря.