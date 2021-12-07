Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Мир
Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне сообщений о санкциях
Мир
Власти ЮАР запретили заболевшим штаммом «Омикрон» покидать страну
Политика
В ГД ответили на заявление США о политике «открытых дверей» по расширению НАТО
Мир
Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря
Мир
Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Мир
В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
Интернет
В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

Боец Лобов дал прогноз на поединок Оливейры и Порье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ирландский боец смешанных боевых искусств Артем Лобов во вторник, 7 декабря, дал прогноз на бой Чарльза Оливейры и Дастина Порье.

«Для меня этот бой 50 на 50. Здесь точно нет явного фаворита. Но в стойке все же небольшое преимущество имеет Дастин Порье. Он более мобилен и у него побольше мощи», — приводит РЕН ТВ слова Лобова.

Звездные кулаки: как Шульский и Наврузов дебютировали в боксе
А Сергей Кузьмин наконец прервал серию поражений, став чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

По его словам, этот поединок точно не будет скучным. Лобов добавил, что симпатизирует Порье и рассчитывает, что он сможет завоевать титул.

На счету Оливейры 39 побед, при этом Порье установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC — 28, тогда как 14 из них завершились в результате нокаута.

Порье обратил внимание на то, что в предстоящем бою может произойти «всякое». По его словам, бразилец очень опасен.

Оливейра известен, в частности, тем, что получил чемпионский пояс, нокаутировав американца Майка Чендлера в мае 2021 года.

Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя Оливейры и Порье. Соперники встретятся в Лас-Вегасе, российские телезрители смогут посмотреть поединок в прямом эфире в 2:00 (мск) в воскресенье, 12 декабря.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021