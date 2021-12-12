Захарова ответила на планы ЦРУ «сфокусироваться на России и Китае»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения CNN о планах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) пересмотреть свою деятельность, чтобы сосредоточиться на противостоянии России и Китаю.

«Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя?» — подчеркнула Мария Захарова в Telegram-канале в субботу, 11 декабря.

8 декабря официальный представитель МИД РФ заявила, что Соединенные Штаты «спамят» приглашениями на «саммит за демократию», хотя само государство далеко от построения настоящего демократического строя.

При этом 4 ноября американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал действующего главу ЦРУ Уильяма Бернса лучшей кандидатурой для налаживания отношений между США и Россией.

Уильям Бернс был в Москве с визитом в начале ноября по поручению президента США Джо Байдена. Директор ЦРУ успел провести встречи с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором Федеральной службы безопасности Николаем Патрушевым.

В Кремле визит директора ЦРУ в Россию назвали важным.