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Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме

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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме Белмарш, где он содержится с 2019 года. Об этом 11 декабря пишет газета Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

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По ее словам, ишемическая атака случилась 27 октября во время выступления Ассанжа в Высоком суде Лондона из тюрьмы по видеосвязи.

Женщина отметила, что инсульт был вызван в большей степени стрессом, который возник в результате продолжающегося судебного разбирательства.

Как отметила невеста Ассанжа, инцидент сказался на состоянии основателя WikiLeaks. У мужчины опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Джулиан прошел процедуру МРТ головного мозга и теперь принимает медикаменты против инсульта.

«Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может стать предвестником более серьезного приступа. Это усугубляет наши опасения по поводу его способности выжить из-за длительности этой судебной тяжбы», — подчеркнула Моррис.

10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США. Дело вернут в суд первой инстанции, который ранее постановил, что мужчина не может быть выдан Штатам из-за риска его самоубийства. В решении суда также указано, что Ассанж должен оставаться под стражей.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда будет оспорено в кратчайшие сроки.

В этот же день директор организации «Репортеры без границ» по международным кампаниям Ребекка Винсент заявила, что экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — это, «возможно, вопрос жизни и смерти».

В настоящее время основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту в США грозит 175 лет лишения свободы.

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