Байден уточнил планы США по отправке войск на Украину

Соединенные Штаты никогда не планировали отправлять войска на Украину. Об этом заявил в субботу, 11 декабря, президент США Джо Байден во время выступления, трансляция которого велась на сайте Белого дома.

При этом он уточнил, что в случае возможного вторжения России на территорию Украины американские власти намерены отправить своих военных в соседние от нее страны НАТО.

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 («Бухарестская девятка»: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. — Ред.) — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — сказал глава Белого дома.

По словам американского президента, он предупредил о возможном размещении войск в странах В9 российского лидера Владимира Путина во время их переговоров 7 декабря.

Ранее, 8 декабря, помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска для защиты Украины от России.

В этот же день Байден пояснил, что США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по украинскому вопросу. Он напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется, но Белый дом будет вынужден расширить присутствие в странах НАТО и укрепить оборонительный потенциал Украины в случае обострения ситуации.

7 декабря состоялся разговор Путина и Байдена по видеосвязи. В Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер. В ходе разговора американский лидер обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной.

В ответ на это президент РФ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность за происходящее на плечи РФ. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.