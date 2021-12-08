В Белом доме исключили отправку войск на Украину

США не планируют отправлять свои войска для защиты Украины от России. Об этом заявил в среду, 8 декабря, помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию Defense One.

«Что касается вопроса об отправке американских солдат на Украину, чтобы сражаться с россиянами и защищать украинскую территорию, то президент [США Джо Байден] на самом деле уже говорил об этом несколько минут назад и сказал, что это не является частью нашего плана», — подчеркнул Салливан.

Ранее в этот день Байден также отметил США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по украинскому вопросу. Он напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется, но Белый дом будет вынужден расширить присутствие в странах НАТО и укрепить оборонительный потенциал Украины в случае обострения ситуации.

При этом американский лидер отметил, что США и НАТО изучат вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. Тогда как президент России Владимир Путин заявил, что блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении Москвы.

Накануне состоялся разговор Путина и Байдена по видеосвязи. В Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер. В ходе разговора американский лидер обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной.

В ответ на это президент РФ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность за происходящее на плечи РФ. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

В последнее время в зарубежных СМИ появляются материалы о якобы возможности вторжения РФ на Украину. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.