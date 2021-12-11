Козак встретится с помощником госсекретаря Донфрид в Москве 15 декабря

Встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид планируется в среду, 15 декабря, в Москве. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил «РИА Новости» источник в администрации президента РФ.

«Такая встреча планируется в среду», — сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу Госдеп США сообщил, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13–15 декабря, «чтобы встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

После этого, как отмечает ведомство, Донфрид отправится в Брюссель, где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО. Встречи пройдут для обсуждения усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не планирует наносить удар по Украине. По его словам, РФ имеет право перемещать войска на своей территории в любом направлении, тем более на фоне усиления активности НАТО у границ страны.

В последнее время в западных СМИ появляются статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Так, 19 ноября The New York Times писала, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

21 ноября Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».