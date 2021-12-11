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Ветеран морской пехоты США Ли: Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут

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В случае военного столкновения России и Украины большая часть украинских войск будет уничтожена за 30–40 минут. Об этом заявил профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран морской пехоты США Роберт Ли в беседе с газетой The New York Times в четверг, 9 декабря.

«Если Россия действительно использует свои вооружения, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени. Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30–40 минут», — подчеркнул эксперт.

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Согласно информации издания, подобного мнения также придерживаются и некоторые чиновники в Киеве. В частности, как отмечает газета, глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратил внимание на несостоятельность армий противостоять мощи России при возможном начале вооруженного конфликта.

По его словам, украинские войска будут разбиты в короткое время. При этом Буданов заверил, что без введения в бой резервов «не выстоит ни одна армия в мире», пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не планирует наносить удар по Украине. По его словам, РФ имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Тем более на фоне усиления активности НАТО у границ, уточнил представитель Кремля.

В последнее время в западных СМИ появляются статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.

8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

21 ноября Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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