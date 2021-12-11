Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
Премьер Польши выдвинул России ультиматум
Наука
Российский стартап примет участие в конкурсе Илона Маска
Спорт
Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Мир
РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона»
Наука
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «Омикрона»
Мир
Столтенберг исключил компромиссы с РФ по решению Украины войти в НАТО
Туризм
В Госдуме допустили ограничения на поездки в Египет из-за «Омикрона»
Мир
Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу
Мир
Медведчук высказался против вступления Украины в НАТО

Три человека пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После обрушения на шахте в Кемеровской области троим работникам Таштагольского рудника потребовалась медицинская помощь, сообщает 10 декабря портал «Кузбасс онлайн».

Во глубине кузбасских руд: из-за чего в шахтах продолжают гибнуть горняки
Последний инцидент в Кемеровской области стоил жизни троим рабочим

По последней информации, погибших в результате происшествия нет.

В Ростехнадзоре журналистам подтвердили информацию о происшествии и подчеркнули, что пострадавшие были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

У горников диагностировали переломы рук и ног, у одного из них — закрытая черепно-мозговая травма. Остальные работники шахты были эвакуированы.

25 ноября произошло крупное ЧП в Кемеровской области на шахте «Листвяжная». По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Число пострадавших возросло до 106.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021