Три человека пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе

После обрушения на шахте в Кемеровской области троим работникам Таштагольского рудника потребовалась медицинская помощь, сообщает 10 декабря портал «Кузбасс онлайн».

По последней информации, погибших в результате происшествия нет.

В Ростехнадзоре журналистам подтвердили информацию о происшествии и подчеркнули, что пострадавшие были госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

У горников диагностировали переломы рук и ног, у одного из них — закрытая черепно-мозговая травма. Остальные работники шахты были эвакуированы.

25 ноября произошло крупное ЧП в Кемеровской области на шахте «Листвяжная». По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Число пострадавших возросло до 106.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.