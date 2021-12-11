Медведчук высказался против вступления Украины в НАТО

Украине не по пути с НАТО, вступление в Североатлантический альянс значительно усугубит внутренние проблемы Киева. Об этом 10 декабря заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По его мнению, стране нужно придерживаться нейтрального курса. Медведчук подчеркнул, что данное направление стоит развивать, чтобы не допустить развала страны.

«НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Сегодня нейтральный статус должен продолжить существовать, и нам надо его развивать», — рассказал глава политсовета ОПЗЖ в эфире телеканала UkrLive.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но «там шлагбаум», обойти который не получается.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично посоветовала Киеву преодолеть этот барьер ползком.

8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, для Москвы такие действия являются «красной линией». По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.