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Зеленский заявил о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

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Украина продолжает свой путь в НАТО, но «там шлагбаум», обойти который не получается. Об этом 10 декабря заявил президент страны Владимир Зеленский.

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«Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам всё равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти», — сказал он в интервью телеканалу «1+1».

Ранее, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

Также стало известно, что американский лидер Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, для Москвы такие действия являются «красной линией». По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены.

До этого, 18 ноября, Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. По его словам, альянс проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

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