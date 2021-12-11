Захарова высмеяла слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «шлагбауме», из-за которого страна не может войти в Североатлантический альянс.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал ранее в пятницу. По его словам, попасть в НАТО Украина не может из-за «шлагбаума, обойти который не получается».

«Ползком?» — с иронией предложила обойти препятствие Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромиссы с Россией относительно планов Украины вступить в военно-политический блок.

В этот же день в МИД РФ отметили. что курс Запада на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности РФ, альянс подталкивает Киев к агрессивным шагам.

Ранее, 8 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, для Москвы такие действия являются «красной линией». По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.