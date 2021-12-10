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Столтенберг исключил компромиссы с РФ по решению Украины войти в НАТО

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НАТО не готово идти на компромиссы с Россией относительно планов Украины вступить в Североатлантический альянс, сказал 10 декабря генсек блока Йенс Столтенберг.

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«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, готов ли альянс отказаться от обещания «со временем принять» Украину и Грузию в НАТО.

По его словам, каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь, в том числе, вопросы Украины будут решать только сама страна и ее союзники.

«Отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим», — указал генсек.

Ранее в пятницу стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

В этот же день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

8 декабря глава Белого дома Джо Байден заявил, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. Он выразил готовность обсудить тему обеспокоенности, о которой говорит российская сторона относительно расширения НАТО.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

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