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МИД РФ обвинил НАТО в подталкивании Украины к агрессивным шагам

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Курс Запада на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности РФ, альянс подталкивает Украину к агрессивным шагам. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявили в МИД РФ.

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«Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИДе подчеркнули неприемлемость нагнетания конфронтации в отношении России. В ведомстве пояснили, что в отношении Украины Запад «взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе».

Отмечается, что НАТО, нарушая принцип неделимости безопасности, все эти годы последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем «каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности».

Кроме того, в российском МИДе настояли на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые РФ предложения по снижению напряженности в Европе, в частности, возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами по линии Россия — США и Россия — НАТО.

Ранее, 8 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, для Москвы такие действия являются «красной линией». По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены.

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