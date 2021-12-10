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Домашний режим для непривитых граждан старше 60 лет продлили в Крыму

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Власти Крыма продлили домашний режим для непривитых граждан старше 60 лет. Соответствующие изменения внесены в пятницу, 10 декабря, в указ главы республики Сергея Аксенова о режиме повышений готовности.

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«С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (или QR-кода) или сертификата о перенесенном заболевании (или QR-кода), не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в тексте документа.

Кроме того, с 15 декабря для данной категории граждан отменен льготный проезд в общественном транспорте, передает RT.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что эпидемситуация по коронавирусу осложнилась в трех регионах России, а в 12-ти стала лучше, сообщает НСН.

По ее словам, ухудшение наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея и Чеченской Республике, а улучшение — в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.

Также вице-премьер сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 22 ноября, домашний режим для непривитых от коронавируса ввели для жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, до 20 декабря в регионе продлевается запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, а также спортивных мероприятий.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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