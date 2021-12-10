Во Львове избили исполнявших песни на русском музыкантов

В украинском Львове избили музыкантов, исполнявших на улице песни на русском языке. Об этом 10 декабря сообщает «Львов 24».

Уточняется, что на исполнителей напали около 10 человек, которые сломали инструменты и технику. На кадрах с места происшествия видно, что в момент драки некоторые музыканты упали, но злоумышленники продолжали бить их ногами.

Потасовка прекратилась только благодаря проехавшему мимо полицейскому автомобилю. В результате нападения есть пострадавшие.

4 ноября украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что Украина «провалила борьбу с русским языком», так как в стране повсюду слышится суржик — смесь украинского и русского языков.

Ранее, 30 октября, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума», потому что в его творчестве «было противоречие между формой и содержанием», так как писатель якобы думал на украинском языке, а писал по-русски. Экс-депутат рады отметила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне».

Высказывание украинского политика оценил российский сенатор Алексей Пушков, который заметил, что Фарион — готовый пациент психбольницы, а у Гоголя были причины для того, чтобы писать на русском языке — языке мощной, богатой и развитой культуры.

В июле Тарас Креминь заявил, что тот факт, что фильмы и сериалы на каналах Украины выходят без дубляжа на украинском языке, представляет угрозу национальной безопасности страны.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона.

С 16 января 2021 года в стране работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.