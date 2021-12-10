Карт-бланш: как в российских регионах внедряют московскую «Тройку»

В Ленинградской области запустили проект по интеграции карты «Тройка» в общественном транспорте. Об этом СМИ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Систему уже тестируют в одном из крупнейших городов субъекта — Сосновом Бору. Она заработала на двух ключевых автобусных маршрутах, которые ведут до ближайших станций петербургского метро — «Автово» и «Купчино». Сейчас билетная модель на базе «Тройки» запущена в 11 регионах, еще более 60 заинтересованы в ее интеграции. Почему в российских городах ждут московскую карту и зачем ее вводить — в материале «Известий».

Одна карта

Внедрение «Тройки» в Ленинградской области позволит свободно перемещаться и внутри региона, и за его пределами. Пассажиры смогут пересаживаться на разные виды транспорта и оплачивать проезд, как обычно — в терминале на турникете или у водителя. Система доступна на двух маршрутах в Сосновом Бору: №401а (до «Автово») и №403 (до «Купчино»).

— В этом году в рамках ПМЭФ мы подписали соглашение о сотрудничестве с главой Ленинградской области. Мы благодарны нашим коллегам за доверие и активное участие региона во всех вопросах по внедрению новой билетной системы. Теперь у пассажиров появилась возможность выбирать удобный способ для оплаты проезда при входе в автобус — картой «Тройка» или банковской картой. Сейчас проект запущен в Сосновом Бору в пилотном режиме, по его итогам совместно с регионом будет принято решение о масштабировании проекта на территории всей области, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас билетная система на базе «Тройки» действует уже в 11 регионах: в Москве и Московской области, Туле и Тульской области, Новом Уренгое и Комсомольске-на-Амуре, в Ульяновске, Пермском крае, Ростовской и Ленинградской областях, а также в Карелии. В ближайшее время планируется запуск в Новосибирской области, Орле и Кабардино-Балкарии.

Технологические решения в регионах внедряет дочерняя компания правительства Москвы и Сбербанка «СберТройка». Первым участником проекта стала Тула. За год «Тройка» в городе и области показала, что общая транспортная карта — действительно удобное решение, которое быстро приобрело популярность у жителей. Пассажиры совершили по «Тройке» уже около 3 млн поездок и сэкономили примерно 4 млн рублей. Транзакции стали прозрачными, а количество безналичных платежей увеличилось.

«Тройка» значительно упростила жителям других городов перемещение по региону и за его пределами. Например, ежедневно из Подмосковья и Тулы в Москву приезжают тысячи людей. Раньше они тратили много времени на покупку билетов, теперь житель Ростовской области может оплатить единой картой проезд в Ульяновске, а москвич — воспользоваться автобусом в Перми.

Проектом интересуются еще более 60 регионов, а с 12 подписано соглашение о сотрудничестве.

— Именно карта «Тройка» позволяет оплатить проезд в транспорте во всех регионах, где присутствует билетная система, в том числе и в Москве. Ни одна другая транспортная карта не обладает возможностью для оплаты проезда вне своего региона. Пополнить карту «Тройка» тоже легко. Это можно сделать как в любом банкомате или отделении Сбербанка, так и в личном кабинете мобильного приложения «Моя Тройка» и «Метро Москвы». Благодаря новой билетной системе власти каждого региона могут практически в онлайн-режиме увидеть, какие маршруты наземного транспорта наиболее загружены, где нужно добавить количество автобусов или трамваев, а может быть и изменить маршрут. А еще городские власти могут в режиме реального времени видеть пассажиропоток, — пояснил «Известиям» заместитель генерального директора сервисного центра «Транстелематика» Александр Маслов.

Не только проезд

Сбербанк стал технологическим партнером проекта. У компании есть похожая платформа для обработки транзакций, но в сфере банковских платежей. Эти разработки объединили с билетной платформой «Московского метрополитена», чтобы создать единую систему для всех российских регионов.

— Внедрение единой билетной системы на базе карты «Тройка» позволит сделать маршрутную сеть удобной и мультимодальной, объединив городской и пригородные виды транспорта. Кроме того, с помощью билетной системы на базе «Тройки» каждый регион получит возможность сделать проезд в транспорте дешевле, а также предоставить абонементы поездок на необходимый срок, — добавил Александр Маслов.

В сентябре компания запустила новое мобильное приложение «Моя Тройка». Оно должно помочь адаптировать единую карту под конкретный регион, исходя из потребностей жителей. В нем можно привязать «Тройку» в личном кабинете, пополнить ее удаленно с телефона, настроить автоплатеж или проложить маршрут к точкам пополнения.

— Логика очень простая — единое билетное меню и единая система оплаты. Человек при наличии одной карты может пользоваться ей во всех видах транспорта, как городских, так и межмуниципальных в рамках единого региона. Это быстрее и удобнее. У «Тройки» есть преимущество: «кошелек» расположен на самой карте. Нет задержки списания, как с банковской картой и нет проблем со связью и передачей данных. Единая система выгодна и городу, и пассажиру. Городу — потому что он сразу покупает всю систему под ключ. Пассажиру — потому что он покупает не просто карту, а набор услуг, — сказал «Известиям» ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов.

Сегодня с помощью «Тройки» можно не только оплачивать проезд в общественном транспорте, но и посещать музеи, катки и зоопарки, пользоваться городскими сервисами. У карты есть собственная программа лояльности, к которой подключены более 6 тыс. партнеров по всей России.

— Благодаря активной позиции правительства Москвы в столице применяются самые передовые технологии в общественном транспорте не только в России, но и в мире. И теперь успешный опыт Москвы и Московской области, а также наше плодотворное взаимодействие в сфере транспорта помогают внедрять уникальные бесконтактные решения оплаты проезда — такие как «СберТройка» — в городах по всей стране. Задача «Сбера» — обеспечить процессинг для приёма карты «Тройка» на платформе нашей дочерней компании «Расчётные решения» и пополнение «Тройки» в каналах банка, а также масштабировать технологию Social ID для предоставления государственных региональных мер поддержки гражданам с использованием карт «Мир» любого банка, — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

«СберТройка» — это IT-компания, созданная для развития системы оплаты в транспорте во всех регионах с помощью единой платформы на основе «Тройки». То, что Москва разрабатывала и готовила 20 лет, регион может получить сразу. Все дальнейшие доработки программного обеспечения бесплатны и проходят автоматически.

В 2021 году «СберТройка» стала победителем международной премии Transport Ticketing Awards. Среди семи претендентов жюри признало ее победителем в категории «Лучшая программа в области умных билетных решений – более 1 млн поездок в день». Два года подряд, в 2020-м и 2021-м, «Тройка» была признана самой «умной» на международных премиях Transport Ticketing Awards и Transport Ticketing Global. У нас действует самое большое в мире количество, а главное, удобных и современных способов оплаты проезда, и мы хотим продолжать поддерживать этот статус для наших пассажиров.