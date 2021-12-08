Владельцы «Тройки» получат подарки за поездки с новых станций БКЛ

Специально к запуску 10 новых станций Большой кольцевой линии, приложение «Город» предлагает москвичам акцию со скидками до 90%. Предложение действует для всех пользователей транспортной карты «Тройка», зарегистрированных в мобильном приложении «Город».

Для участия необходимо совершить поездку хотя бы с одной новой станции БКЛ московского метро: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», «Каховская». Акция продлится в период с 08.12.21 по 12.12.21. Каждый участник, выполнивший условия, получит доступ к эксклюзивным предложениям от компаний-партнеров.

Во время проведения акции пользователям будут доступны скидки до 90% на продукты питания, товары из интернет-магазинов, медицинские услуги и многое другое. Список предложений, участвующих в акции, можно будет найти в «Магазине» приложения «Город» в разделе «БКЛ», который станет доступен только тем, кто выполнит условия акции. Для участия в акции обязательна привязка «Тройки» к мобильному приложению «Город».

«Открытие 10 новых станций БКЛ московского метро — значимое событие для москвичей. Поэтому мы специально подготовили отличные предложения для всех держателей карты «Тройка», зарегистрированных в мобильном приложении «Город». Чтобы воспользоваться предложениями, нужно пройти валидацию по «Тройке» на новых станциях БКЛ», — отметил руководитель «Города» Никита Нечаев.