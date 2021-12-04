В Москве выросло число парковок с возможностью заезда по «Тройке»

В Москве увеличилось количество перехватывающих парковок, заезжая на которые больше не нужно получать бумажный билет, — заехать можно с помощью карты «Тройка». Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Уточняется, что теперь в столице 43 такие стоянки. В пресс-службе отметили, что этими парковками удобно пользоваться москвичам, совмещающим поездки на личном и общественном транспорте. Водители заезжают на парковку по карте «Тройка», оставляют автомобиль и продолжают свой путь на метро, МЦК или МЦД, также расплачиваясь «Тройкой».

«...Они (водители) могут оставить машину бесплатно с 5:30 до 2:00, если совершат за это время не менее двух поездок на метро, Московском центральном кольце (МЦК) или Московских центральных диаметрах (МЦД). При этом первой точкой отправления должна быть ближайшая к парковке станция. Для водителей, которые не пользуются общественным транспортом после парковки, предусмотрен следующий тариф: 50 рублей в час с 6:00 до 22:00, а ночью — 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее парковка становится бесплатной», — рассказали в «Московском паркинге».

11 стоянок с въездом по карте «Тройка» расположены в Восточном округе. По пять находятся на юго-востоке и юго-западе Москвы.

Найти ближайшую перехватывающую парковку есть возможность на сайте «Московского паркинга» или в приложении «Парковки Москвы».

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.

5 октября сообщалось, что в Москве появилось 29 новых парковочных мест для владельцев парковочных разрешений.

17 мест обустроили на улице Сущевский Вал, еще 12 — на Вольной улице. Оставлять там машины могут только владельцы парковочных разрешений — жители-резиденты этих районов, многодетные семьи, а также местные автомобилисты, пользующиеся каршерингом. Для всех остальных стоянка там запрещена.