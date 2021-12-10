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Российский боец Семенов дал прогноз на поединок Оливейры и Порье за титул UFC

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Российский боец смешанных единоборств Андрей Семенов в пятницу, 10 декабря, дал прогноз на бой за пояс чемпиона UFC в легком весе американца Дастина Порье и бразильца Чарльза Оливейры.

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По его словам, исход поединка будет зависеть от тактики.

«Именно тактика играет большую роль на таком уровне соревнований», — сказал он РЕН ТВ.

Фаворитом боя Семенов считает Порье, поскольку у него есть широкий список известных соперников.

«В этом плане я бы отдал ему предпочтение. Мне нравится его настрой, его ведение боя, уважение к сопернику», отметил боец.

Он также заявил, что Оливейра более осторожный и будет стараться уходить от Порье на дистанцию. В то же время, по мнению Семенова, бразилец уверенно чувствует себя как в стойке, так и в партере, поэтому его не стоит недооценивать.

7 декабря Порье заявил, что его триумф над действующим чемпионом UFC в легком весе Оливейрой «неоспорим». В свою очередь, бразилец отметил, что его шансы на победу крайне высоки.

В тот же день боец смешанных боевых искусств Артем Лобов дал прогноз на бой Оливейры и Порье. По его словам, в предстоящем поединке нет явного фаворита.

Однако Лобов считает, что у американца есть небольшое преимущество в стойке. Помимо этого, по словам Лобова, у Порье больше мощи, он более мобилен.

Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя Оливейры и Порье. Российские телезрители смогут посмотреть поединок в прямом эфире в 2:00 (мск) 12 декабря.

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