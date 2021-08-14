Переехал Т-34: как Дацик и Кудухов победили на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В пятницу в Москве состоялся вечер бокса «Бойцовского клуба РЕН ТВ» . В главном поединке российский тяжеловес Виталий Кудухов победил по очкам 49-летнего Гильермо Джонса. Но большее внимание поклонников единоборств привлекли три других боя основного карда, где бились непрофессиональные боксеры. Особенно запомнился поединок скандально известного бойца Вячеслава Дацика и звезды поп-ММА Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.

Брюс Хлебников — Денис Вильданов

Хлебников прославился на всю Россию, еще когда был ребенком, то есть в конце 1990-х и начале нулевых. Тогда он демонстрировал невероятные силовые способности — таскал волосами самолеты и поезда, руками рвал толстенные календари. Потом Брюс (так его назвали в честь Брюса Ли) пропал с ТВ-экранов, а теперь решил стать бойцом. Он уже дрался в проектах «Мясорубка» (ММА) и Punch Club (кулачные бои), а тут ему предложили поединок по правилам бокса — против очень необычного соперника.

Необычного, потому что вес Вильданова по прозвищу Большой Папа — 185 кг (еще два года назад был 210 кг). Вильданов играл в американский футбол, профессионально занимался пауэрлифтингом, получил звание «самый большой бицепс России», а звездой YouТube стал, когда начал нокаутировать людей пощечинами — в проекте «Каменные лица». После того как тема с пощечинами заглохла, Денис переквалифицировался в бойцы.

Переехал Т-34 Бой Хлебникова и Вильданова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Все три раунда развивались по схожему сценарию: Хлебников, уступавший в массе порядка 80 кг, бегал и прыгал вокруг Вильданова, а тот пытался его поймать . Большой Папа несколько раз зажимал оппонента в углу ринга, но толком так ни разу и не попал. А вот Брюс раз пять достал противника размашистым оверхендом. Причем в середине второго раунда будто бы его потряс. В результате поединок закончился вничью . Оба бойца остались недовольны результатом. Хлебников заявил, что в реванше, если он будет, Вильданов «упадет сразу». Большой Папа, в свою очередь, назвал соперника спринтером.

— Букашечка эта всё бегала-бегала, — сказал он «Известиям». — В следующий раз не убежит.

Артем Тарасов — Тайсон Дижон

Дижон, в феврале и июне дважды проигравший Вячеслав Дацику, стал самым легким соперником Артема Тарасова за последние 2,5 года. Он вышел на бой с весом где-то 85 кг, в то время как Михаил Кокляев и Дацик, с которыми Тарасов дрался до этого, тянули где-то на 140–150 кг. Вес самого Тарасова — 80 кг.

Однако Тайсон доставил Артему большие неприятности, особенно в третьем раунде, когда он начал его просто разбивать. Камерунец справедливо выиграл единогласным решением судей. При этом Тарасов после боя выразил мнение, что и ничья стала бы логичным исходом.

Переехал Т-34 Артем Тарасов и Тайсон Дижон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Следующим соперником Артема, по всей видимости, станет Александр Емельяненко — в сентябре, а в октябре-ноябре он намерен провести реванш с Дациком — по правилам бокса. Их первый бой состоялся в апреле 2019-го. Тогда Тарасов победил из-за дисквалификации Рыжего Тарзана.

Вячеслав Дацик — Даниял Эльбаев

Звезда поп-ММА Эльбаев по прозвищу Т-34 перед боем вел себя так, будто разделается с Дациком без проблем. И повод был: он легко нокаутировал в кулачном бою Макса Топора, а Дацик в поединках с Дижоном выглядел неубедительно. Плюс к этому Даниялу 24 года, а Вячеславу уже 40. Но победил Дацик.

Эльбаев сразу кинулся в атаку, видимо, рассчитывая на быстрый нокаут. Но Дацик с удовольствием влез в драку и начал перебивать молодого оппонента. Фанаты ММА привыкли, что Вячеслав бьет одиночными размашистыми ударами, да еще и медленно. Тут же Дацик работал сериями. Причем действовал очень агрессивно, напористо. Он забрал и первый раунд, и второй . Были два момента, когда Эльбаев сигнализировал о том, что Слава зарядил ему в пах. Однако Дацик уверяет, что это были удары в печень.

Переехал Т-34 Бой Данияла Эльбаева и Вячеслава Дацика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

К концу третьего раунда выдохлись оба . Дацик победил единогласным решением судей и довел свой боксерский рекорд до 3-0.

Даниял после боя предложил ему подраться на голых кулаках или по правилам ММА, но это вряд ли возможно, поскольку у Вячеслава есть действующий контракт с Федерацией бокса России.

Виталий Кудухов — Гильермо Джонс

Российский боксер Виталий Кудухов в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» сразился с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонса . Поединок завершился победой Кудухова единогласным решением судей — он полностью переиграл своего оппонента, которому, похоже, пора завязывать с профессиональным боксом. В этот раз Джонс вряд ли напоминал человека, который тренируется каждый день. Хотя сокрушить себя панамец не позволил и отбоксировал все восемь раундов.

Переехал Т-34 Артем Тарасов и Тайсон Дижон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Это пятая победа 31-летнего Кудухова в карьере при нуле поражений. Для 49-летнего Джонса этот поединок стал 48-м. На счету американца 41 победа и 4 поражения.