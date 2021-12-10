В Белоруссии сообщили о планах рефинансировать часть госдолга перед Россией

Белоруссия в 2022 году планирует провести рефинансирование части государственного долга с Россией. Об этом заявил журналистам в пятницу, 10 декабря, министр финансов республики Юрий Селиверстов.

«Планируем работу по рефинансированию части долгов с нашими коллегами из России. Работаем с Евразийским фондом стабилизации и развития. Плюс у нас есть валютные остатки, которые при необходимости будут задействованы на эти цели», — сказал глава Минфина.

Кроме того, он уточнил размер выплат по госдолгу — около 10 млрд белорусских рублей.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита в размере $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 годах по $500 млн.

В начале июня 2021 года Белоруссия получила второй транш госкредита России на $1 млрд.

В июле 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Глава государства подчеркивал, что, несмотря на многие ограничения, в том числе связанные с санкциями, Белоруссия обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг.