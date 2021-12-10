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В МВД предложили запретить все виды сигнального оружия

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Министерство внутренних дел РФ хочет запретить в России все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. Письмо с соответствующей инициативой ведомство направлено в Минпромторг, сообщает 10 декабря «РИА Новости».

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«Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 ФЗ «Об оружии», установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов», — говорится в документе.

Также подчеркивается, что на сегодняшний день российские законы об оружии не регулируют, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране. Также не установлены какие-либо ограничения по его калибру.

8 декабря Министерство внутренних дел РФ предложило изменить законодательство об оружии по некоторым статьям. В частности, ведомство хочет получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.

«Предлагается внести изменения в ст. 7 ФЗ «Об оружии», наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — следует из текста письма.

Сейчас в законе отсутствует закрепленная структура проверки патронов на соответствие криминалистическим требованиям. Предлагаемые изменения это исправят, считают в МВД.

28 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

В этом же месяце Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.

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