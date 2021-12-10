Диетолог рассказала о негативном влиянии пива на мозг

Ежедневное употребление пива даже в малых дозах может нарушить функционирование мозга, заявила «РИА Новости» диетолог-нутрициолог Ирина Караева.

По мнению специалиста, многие люди ошибаются, думая, что пару кружек этого алкогольного напитка не повредят здоровью.

«Даже в небольших дозах пиво негативно влияет на функционирование головного мозга, клетки массового гибнут из-за кислородного голодания. Также алкоголь может вызывать головную боль и расстройства желудка», — сказала Караева в интервью, опубликованном 10 декабря.

При этом, по ее словам, пиво оказывает пагубное влияние на весь организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему. Это происходит из-за того, что сердце покрывается слоем жира, увеличивается в размерах, грозя появлением аритмии и гипертонии, пояснила эксперт.

Кроме того, употребление даже слабоалкогольного напитка постепенно снижает качество жизни, там более, в больших количествах и ежедневно, заявила Караева.

3 ноября сообщалось, что ученые из Грайфсвальдского университета в Германии развеяли миф о том, что умеренное потребление алкоголя снижает риски преждевременной смерти.

21 октября стало известно, что обильное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в головном мозге, которые продолжаются более месяца после отказа от спиртного.

27 августа семейный психотерапевт Майя Медведева рассказала о вреде употребления алкоголя в выходные. По ее словам, употребление алкоголя в выходные может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без него.