«Локомотив» проиграл «Марселю» и завершил выступление в Лиге Европы

Московский «Локомотив» проиграл французскому «Марселю» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Матч проходил на марсельском стадионе «Велодром» и завершился победой хозяев поля со счетом 0:1.

Единственный мяч на 35-й минуте забил француз Аркадиуш Милик. Он точно пробил головой после навеса с углового от Дженгиза Юндера.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Валентен Ронжье и был вынужден покинуть поле.

Таким образом «Локомотив» набирает два очка и занимает последнее, четвертое, место в группе, прекращая выступления в еврокубках сезона-2021/22. У «Марселя» семь очков и третья позиция. Команда сыграет в Лиге конференций.

Ранее в четверг московский «Спартак» обыграл польскую «Легию» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный гол на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

Игра прошла не без инцидентов. После пропущенного хозяевами гола болельщики «Легии» стали кидаться мусором и кричать русофобские кричалки в адрес россиян.