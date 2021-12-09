«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Московский «Спартак» обыграл польскую «Легию» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом россияне напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Матч проходит в четверг, 9 декабря, на стадионе в Варшаве и завершился со счетом 1:0..

Единственный гол на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом добавленное время голкипер «Спартака» Александр Селихов спас свою команду, отразив пенальти от Томаша Пекхарта.

Игра прошла не без инцидентов. После пропущенного хозяевами гола болельщики «Легии» стали кидаться мусором и кричать русофобские кричалки в адрес россиян.

Ранее, в сентябре, матч первого тура группового этапа Лиги Европы завершился со счетом 0:1. Футболисты «Легии» забили гол в ворота «Спартака» на 91-й минуте. Автором гола стал полузащитник гостей Лирим Кастрати.

После этого «Легия» пошутила над российским «Спартаком». В Twitter польского клуба появились записи: «Из России с любовью», «Москвичи уже знают, что мы вернулись», «И еще разок», «Дополнительное время: знаем, любим».