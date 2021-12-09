Фанаты «Легии» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Спартака»

Фанаты варшавского футбольного клуба «Легия» скандируют оскорбительные кричалки на русофобской почве во время матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы против московского «Спартака». Матч проходит в четверг, 9 декабря, на стадионе в Варшаве.

На 17-й минуте встречи отличился россиянин Зелимхан Бакаев. В настоящий момент счет матча — 1:0 в пользу «Спартака», передает газета «Спорт-Экспресс».

Оскорбительные выражения со стороны фанатов «Легии» начались после пропущенного гола со стороны хозяев поля. Болельщики также стали кидаться мусором и кричать русофобские кричалки в адрес россиян.

Ранее, в сентябре, матч первого тура группового этапа Лиги Европы завершился со счетом 0:1. Футболисты «Легии» забили гол в ворота «Спартака» на 91-й минуте. Автором гола стал полузащитник гостей Лирим Кастрати.

После этого «Легия» пошутила над российским «Спартаком». В Twitter польского клуба появились записи: «Из России с любовью», «Москвичи уже знают, что мы вернулись», «И еще разок», «Дополнительное время: знаем, любим».

Групповой этап Лиги Европы должен завершиться 9 декабря. При этом в плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы, в то время как команда, занявшая третье место, отправится в плей-офф Лиги конференций. Финал европейской лиги состоится 18 мая в итальянской Севилье.