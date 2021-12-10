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Госдеп опроверг данные о соглашении между Байденом и Путиным по Украине

Госдеп: Байден на переговорах с Путиным не заключал сделок по Украине
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации с Украиной. Об этом заявил в четверг, 9 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Абсолютно никаких сделок не заключалось, не было никаких уступок и подобных обсуждений», — сказал Прайс на регулярном брифинге для журналистов. Трансляция велась на сайте Госдепа.

Ранее в этот день состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они длились около полутора часа. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с Путиным, состоявшейся днем ранее.

Кроме того, Джо Байден пообещал Зеленскому, что США введут жесткие санкции против России в случае агрессии с ее стороны. Лидера также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. Тогда же сообщалось, что Байден намерен провести переговоры с Зеленским после беседы с Путиным.

Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Байден. в частности, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В ответ на это Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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