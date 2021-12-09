Путин заявил о стремлении других стран увидеть в России противника

Ряд стран мира считают Россию своим врагом, заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин.

«Россия не становилась врагом ни одной стране, это определенная часть мира считает РФ своим противником», — заявил президент.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС) не только не помогает урегулированию на Украине, но и пытается представить Россию стороной конфликта.

Захарова также заявляла, что тезис о мифической «российской угрозе» Украине намеренно был запущен в СМИ. По ее словам, даже Киев изначально называл эти данные дезинформацией.

Также в четверг глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Также он отметил, что военная деятельность, которая осуществляется на национальной территории, не требует уведомления.

8 декабря, российский лидер Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что Россия не стремится ни к какой конфронтации.

Также Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО. Он выразил озабоченность тем, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Также российский лидер счел провокационным вопрос о том, собирается ли РФ нападать на Украину, заметив, что Россия — миролюбивое государство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.