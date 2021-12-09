Кредит недоверия: совладельцу «Рив Гош» и «Юлмарта» грозит до 10 лет тюрьмы

Арестованному совладельцу «Рив Гош» и «Юлмарта» Августу Мейеру грозит до 10 лет тюрьмы, считают опрошенные «Известиям» юристы. Предпринимателю предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Речь идет о вероятном хищении 2,4 млрд рублей у Сбербанка, который дал средства на развитие «Юлмарта». Несколько лет назад фигурантом этого дела уже был другой акционер ритейлера — Дмитрий Костыгин. Он провел несколько месяцев под домашний арестом, но реального срока не получил.

Дело «Юлмарта» живет

Московский районный суд Санкт-Петербурга 9 декабря отправил под стражу на два месяца совладельца сети магазинов «Рив Гош» и интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера . Пока бизнесмену вменяют два эпизода мошенничества — хищения у Сбербанка 1 млрд рублей и 1,4 млрд рублей , средства пошли на развитие «Юлмарта». Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере» . Ранее была задержана и супруга бизнесмена Инна Мейер, которая является его деловым партнером. Суд отправил ее под домашний арест до 7 февраля 2022 года.

Кредит недоверия Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV

В Сбербанке сказали, что «круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от банка».

— Мы уверены, что правоохранительные органы принимают взвешенные и объективные решения. Со своей стороны банк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору в соответствии с законом, — сообщили в организации.

Известно, что 1 млрд рублей банк ссудил компании в 2016 году, когда акционеры взяли кредит в 1,4 млрд рублей, следствие не раскрывает . Торговая сеть уже не функционирует, процесс банкротства юрлица был запущен летом 2016 года . До этого времени ритейлер был крупнейшим онлайн-торговцем, по данным Data Insight, его оборот достигал почти 37 млрд рублей в год.

Предпринимателю грозит лишение свободы до 10 лет , именно такие санкции предусматривает ст. 159 УК РФ, сказал «Известиям» партнер, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк. Но пока трудно говорить о перспективах дальнейшего развития ситуации: экономические дела часто не доходят до суда , отметил он.

— Но если дело всё же поступает в суд, то подсудимые в подавляющем большинстве случаев приговариваются к лишению свободы, — подчеркнул он. — В более чем половине случаев обвинительных приговоров — реальный срок.

Семье Августа Мейера принадлежат доли в сети «Улыбка радуги» и кондитерском производстве «Любимый край». Но крупнейший актив — 51% косметической сети «Рив Гош». По данным «Infoline-Аналитики», в 2020-м выручка ритейлера составила 30 млрд рублей, сеть занимала четвертое место в России по этому показателю в сегменте «Косметика и дрогери», уступив только «Магнит Косметик», «Л’Этуаль» и Wildberries.

Кредит недоверия Владелец сети «Рив Гош» Август Мейер во время заседания об избрании меры по делу о мошенничестве в особо крупном размере Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Глава ритейл департамента CBRE Россия Марина Малахатько считает, что в перспективе доля акционеров Августа Мейера в «Рив Гош» или даже весь бизнес может быть продан. По словам эксперта, долю в сети рассматривали несколько инвесторов пять лет назад, но сделка не состоялась из-за разницы ценовых ожиданий. Впрочем, сейчас «Рив Гош» может быть привлекателен для инвестфондов или ритейлеров-конкурентов, указала она. Например, покупка сети может заинтересовать активно развивающееся «Золотое яблоко», считает аналитик. При этом она сомневается, что «Рив Гош» привлекателен для «Л’Этуаль», поскольку приобретение не даст мультипликативного эффекта для последней сети.

«Известия» направили запросы перечисленным ритейлерам.

Знакомые все лица

Август Мейер стал новым фигурантом уголовного дела о хищении, которое возбудили еще в 2017 году. По нему уже проходит другой акционер «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. История началась весной 2016 года, когда компания взяла кредит у Сбербанка на 1 млрд рублей.

Уже осенью того же года по нему случился margin call — банк досрочно потребовал вернуть деньги с процентами. Совладельцы торговой сети утверждали, что выплаты компания не задерживала и дефолта по долгу не было. Но банк настаивал: условия кредитного соглашения нарушены, из-за действий акционеров возникла просрочка по кредиту, а Сбер понес убытки. С этими претензиями в декабре 2016 года банк обратился в суд.

Ответчиками по иску были акционеры компании: Дмитрий Костыгин, Август Мейер, Михаил Васинкевич, а также бывший гендиректор ритейлера Сергей Федоринов. Хотя поручителями по кредиту выступали юридические лица — «Юлмарт продуктово-закупочная компания», «Юлмарт региональная сбытовая компания» и «Юлмарт девелопмент». Следствие и суды обращают внимание на конечных бенефициаров и на то, как расходовались полученные денежные средства, пояснил Алексей Сердюк.

Кредит недоверия Совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин, задержанный по подозрению в обмане Сбербанка на 1 миллиард кредитных рублей, в Смольнинском районном суде, Санкт-Петербург, 2017 год Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Пока шли судебные разбирательства, летом 2017 года по заявлению Сбербанка возбудили уголовное дело . Осенью его фигурантом стал Дмитрий Костыгин. Его подозревали в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ): якобы при заключении кредитного договора со Сбербанком он предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ритейлера. По версии следствия, акционер скрыл просроченные обязательства перед другими кредиторами.

Суды банк проиграл. В начале 2018 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о том, что бенефициары «Юлмарта», в том числе Дмитрий Костыгин, не причинили убытков Сбербанку при получении кредита. Свои средства банк мог вернуть в рамках процедуры банкротства компании, он уже был в реестре должников. Вторая инстанция подтвердила это решение. Уголовное преследование Дмитрия Костыгина также не принесло видимых результатов : в конце 2017 года его отправили под домашний арест, а в 2018-м как многодетного отца выпустили под залог в 25 млн рублей.

В «Рив Гоше» на момент публикации «Известиям» не ответили.