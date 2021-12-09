Москвичам пообещали «сибирские» морозы в ближайшие дни

Москвичей ждут «сибирские» морозы и малооблачная погода в ближайшие дни. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пятница ознаменуется самыми низкими температурами. <...> Антициклон продолжит наступать по всем фронтам. Малооблачная погода, никаких осадков, это придаст импульс морозу», — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Синоптик отметил, что в Москве в ближайшую ночь похолодает до -18 градусов. Днем температура в столице опустится до -12 градусов, что практически на 8-9 градусов ниже положенных многолетних норм.

Отмечается, что в ближайшие выходные морозы несколько отступят, но с трудом вернутся в рамки нормы. Так, в субботу ночью в Москве ожидается до -17 градусов мороза, днем до -12 градусов, в воскресенье ночью столбики термометра опустятся до -15, днем — до -6 градусов.

«Русская зима наступила. Сугробы в Москве составляют от 15 до 21 см», — заключил Тишковец.

9 декабря в Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается от –12 до –10 градусов. Ночью температура опустится до –17 градусов. Ветер в Московском регионе будет иметь северное направление и скорость 5–10 м/с.

Ранее, 8 декабря, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры. По ее словам, температура воздуха приблизится к климатически нормальным показателям.