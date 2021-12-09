Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 декабря

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в столице в четверг, 9 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от –12 до –10 градусов. Ночью температура опустится до –17 градусов.

Ветер в московском регионе будет иметь северное направление и скорость 5–10 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах 754–758 мм ртутного столба.

8 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам на следующей неделе повышение температуры.

Как рассказал в этот же день специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сугробы после снегопада, который прошел 7 декабря в Москве, выросли в разных районах города от 16 до 23 см.