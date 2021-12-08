В Москве сугробы достигли высоты 23 см

Сугробы после снегопада, который прошел 7 декабря в Москве, выросли в разных районах города от 16 до 23 см. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате прошедших накануне аномальных снегопадов в столичном регионе образовались настоящие зимние сугробы! Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09:00 8 декабря составила 16 см, на других столичных метеостанциях еще выше: на Балчуге — 17 см, в Тушино — 23 см, что соответствует предновогодней климатической норме», — написал Тишковец в своем аккаунте в Instagram.



В подмосковной Коломне за минувшие сутки местами выпало до 40% месячной нормы — 25 см, это норма середины января, отметил специалист.

Как отметил Тишковец накануне, снегопад в Москве 7 декабря оказался самым сильным с 1949 года. В Тушино выпало 7 мм снега, на ВДНХ — 10 мм, что составляет 20% от всей месячной нормы.

8 декабря в столице ожидается облачная погода, местами небольшой снег и сильная гололедица. Днем в Москве столбики термометров покажут от –7 до –5 градусов. Ночью температура опустится до –12 градусов.