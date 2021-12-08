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Москвичам пообещали повышение температуры на следующей неделе
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Москвичам пообещали повышение температуры на следующей неделе

Синоптик Позднякова пообещала повышение температуры в Москве на следующей неделе
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В Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры. Об этом 8 декабря сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, температура воздуха приблизится к климатически нормальным показателям.

«Потепление до оттепели мы пока не ждем. А повышение температуры будет на следующей неделе. Температура воздуха приблизится к климатической норме», — сказала Позднякова «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что сугробы после снегопада, который прошел 7 декабря в Москве, выросли в разных районах города от 16 до 23 см.

8 декабря в столице ожидается облачная погода, местами небольшой снег и сильная гололедица. Днем в Москве столбики термометров покажут от –7 до –5 градусов. Ночью температура опустится до –12 градусов.

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