Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 декабря

Облачная погода, местами небольшой снег и сильная гололедица ожидаются в столице в среду, 8 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от –7 до –5 градусов. Ночью температура опустится до –12 градусов.

На юго-востоке Подмосковья будет умеренный снегопад.

Ветер в регионе будет иметь северное направление и скорость 5–10 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах 752–754 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до вечера 8 декабря.

Накануне в столице выпало рекордное количество снега. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал снегопад в Москве во вторник самым сильным с 1949 года.