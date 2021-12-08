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Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 декабря

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Облачная погода, местами небольшой снег и сильная гололедица ожидаются в столице в среду, 8 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Полный завал: Москву накрыл рекордный снегопад
В ближайшие дни осадки не прекратятся

Днем в Москве столбики термометров покажут от –7 до –5 градусов. Ночью температура опустится до –12 градусов.

На юго-востоке Подмосковья будет умеренный снегопад.

Ветер в регионе будет иметь северное направление и скорость 5–10 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах 752–754 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до вечера 8 декабря.

Накануне в столице выпало рекордное количество снега. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал снегопад в Москве во вторник самым сильным с 1949 года.

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