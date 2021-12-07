Тишковец назвал снегопад в Москве 7 декабря сильнейшим с 1949 года

Снегопад в Москве во вторник, 7 декабря, оказался самым сильным с 1949 года. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«По состоянию на 18:00, за 7 декабря в осадкомеры Москвы попало: Тушино — 7 мм, ВДНХ — 8 мм, а в самом центре столицы — на Балчуге — 10 мм. В «новой» Москве, в Михайловском — 12 мм, что составляет 20% от всей месячной нормы», — написал Тишковец.

По словам синоптика, уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года (12,7 мм), но окончательные результаты по осадкам во вторник будут подведены в 21:00 мск.

Также Тишковец отметил, что Московской области больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне — 16 мм (почти 30% месячной нормы), Кашире — 14 мм, Долгопрудном, Михнево, Серпухове, Павловском Посаде — 12 мм, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до вечера 8 декабря, передает RT.

В этот же день Тишковец рассказал «Известиям», что к вечеру вторника высота снежного покрова достигнет 15–17 см.

Ранее, 7 декабря, москвичей предупредили о пробках в 9 баллов. С утра движение затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Днем пробки также будут от 7 до 8 баллов, уточнили в столичном дептрансе.

Накануне в ведомстве призвали водителей отказаться от поездок на личных автомобилях 7 декабря из-за ожидающейся метели и воспользоваться общественным транспортом.