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Песков прокомментировал тему НАТО в переговорах Путина и Байдена

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Во время разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена упоминалась тема, связанная с членами НАТО, при этом стороны отметили необходимость согласовывать ключевые вопросы безопасности с другими странами. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время разговора. Собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, с другими странами тоже», — сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, речь идет о безопасности на континенте, неприемлемости для России продвижения НАТО на восток, и в этом вопросе «была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо согласовать также с другими странами».

Кроме того, Песков отметил, что пока нет четкого понимания структуры для переговоров по ключевым вопросам РФ и США и того, кто будет задействован. В Кремле не хотели бы забегать вперед, поэтому в данный момент концентрируются на подготовке основных тезисов позиции России, которая будет доведена до сведения американских коллег, уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее, 8 декабря, российский лидер заявил, что Североатлантический альянс ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что Россия не стремится ни к какой конфронтации.

В тот же день стало известно, что Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

В тот же день Песков в беседе с «Известиями» указал, что после переговоров Путина и Байдена говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Онлайн-саммит президентов России и США по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа президентов длилась два часа. В Кремле назвали разговор откровенным и деловым.

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