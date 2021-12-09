Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Амурской области

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Амурской области. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Авария произошла утром 9 декабря на федеральной трассе Чита — Хабаровск в районе села Гащенка Свободненского района. Автомобиль Lada Largus столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Смертельные травмы получили водитель легковушки 1959 года рождения и его пассажир 1964 года рождения. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что водителя зажало в салоне. Специалистам пришлось отгибать дверь искореженного автомобиля и перерезать ремень безопасности.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием мусоровоза и легкового автомобиля на МКАД в Москве. Погиб один человек, который находился в легковушке.