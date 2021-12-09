Один человек погиб в ДТП с мусоровозом на МКАД
В Москве один человек погиб в результате столкновения мусоровоза и легкового автомобиля. Об аварии в четверг, 9 декабря, сообщает канал РЕН ТВ.
ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в Капотне.
Отмечается, что мусоровоз смял легковушку. Погиб один человек, который находился в легковом автомобиле.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее, 5 декабря, на 22-м км Симферопольского шоссе в Москве произошла авария. По данным «Известий», столкнулись восемь автомобилей.
4 октября восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда. Со слов водителя, предполагаемого виновника ДТП, у него отказали тормоза, в результате чего он врезался в другие машины. В результате инцидента никто не пострадал.