Один человек погиб в ДТП с мусоровозом на МКАД

В Москве один человек погиб в результате столкновения мусоровоза и легкового автомобиля. Об аварии в четверг, 9 декабря, сообщает канал РЕН ТВ.

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в Капотне.

Отмечается, что мусоровоз смял легковушку. Погиб один человек, который находился в легковом автомобиле.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 5 декабря, на 22-м км Симферопольского шоссе в Москве произошла авария. По данным «Известий», столкнулись восемь автомобилей.

4 октября восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда. Со слов водителя, предполагаемого виновника ДТП, у него отказали тормоза, в результате чего он врезался в другие машины. В результате инцидента никто не пострадал.