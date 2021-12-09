Американский ведущий указал на бессмысленность конфронтации с Россией

Президент США Джо Байден слаб, а конфронтация с Россией бессмысленна. Об этом 8 декабря заявил американский телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

«Да, это безумие. От военной конфронтации с президентом России Владимиром Путиным мы не только ничего не выиграем, но и многое потеряем, — начиная с многих тысяч жизней простых американцев», — сказал Карлсон.

По его словам, американский лидер слаб, «непопулярен, недееспособен и вообще в отчаянии». Ведущий отметил, что у России в настоящее время пограничный спор с Украиной, и многие из ближайших помощников Байдена подталкивают США к военному вмешательству. Вместе с тем, очевидно, что украинский кризис — «во многом детище помощников самого Байдена».

Кроме того, Карлсон заметил, что для Россия ключевым является вопрос НАТО. Так, по его мнению, существование альянса заключается в том, чтобы «изводить» российского лидера, у которого нет планов вторгаться в Западную Европу.

Ранее, 8 декабря, Байден заявил, что США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по Украине. Как напомнил президент США, принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется. Но Белый дом будет вынужден расширить присутствие в странах альянса и укрепить оборонительный потенциал Украины в случае обострения в стране ситуации, добавил Байден.

В тот же день посольству США в Москве была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО. Американский лидер, в свою очередь, указал на то, что США и НАТО изучат вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России.

По словам Путина, блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении РФ. Он подчеркнул, что альянс настроен недружественно и объявляет Россию своим противником.