Великобритания и Дания договорились укреплять военное сотрудничество, в том числе на случай кризисов, которые могут потребоваться для «сдерживания» России. Об этом говорится в заявлении, распространенном 8 декабря британским минобороны по итогам встречи главы ведомства Бена Уоллеса с его датской коллегой Трине Брамсен.

«Чтобы сдерживать агрессивное поведение России и другие угрозы, НАТО необходима возможность размещать силы во всех своих регионах с соответствующей меняющейся ситуации скоростью, своевременно обеспечивая подкреплениями союзников в случае кризисов», — отмечается в тексте.

Министры обороны стран также договорились укреплять двустороннее оборонное партнерство и взаимодействие в рамках НАТО в ряде других областей. Также было упомянуто, что Лондон будет взаимодействовать с Копенгагеном и на уровне Объединенных экспедиционных сил — коалиции, созданной Великобританией в 2014 году.

Стороны также намерены развивать сотрудничество в вопросах обмена разведданными, противолодочной обороны, воздушной и морской разведки и организации совместных учений.

7 декабря сообщалось, что армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, чтобы отражать «угрозы», якобы исходящие от российских истребителей. Журналисты издания The Times, ссылаясь на источники в британском военном ведомстве, пишут, что минобороны планировало запустить новую систему ПВО для отражения угроз, исходящих от российских истребителей, таких как Су-57.

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».