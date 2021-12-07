Британия разработала новую систему ПВО для защиты от истребителей РФ

Армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, чтобы отражать «угрозы», якобы исходящие от российских истребителей. Об этом 6 декабря пишет газета The Times, ссылаясь на источники в минобороны королевства.

Согласно данным издания, новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новые ракеты имеют возможность поразить цель размером с теннисный мяч. Утверждается, что система Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители и дроны.

Журналисты, ссылаясь на источники в британском военном ведомстве, пишут, что минобороны планировало запустить новую систему ПВО для отражения угроз, исходящих от российских истребителей, таких как Су-57.

«Новейшая система ПВО является яркой демонстрацией наших боевых возможностей тем, кто хочет причинить нам вред», — цитирует издание слова министра по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.

14 октября «Ростехе» заявили, что российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу, поэтому Су-57 и «Чекмейт» регулярно становятся мишенью информационных вбросов.

В июле начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев заявил, что в будущем пилот российского истребителя пятого поколения Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или голосом.