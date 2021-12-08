Visa запускает консалтинговый сервис по криптовалютам

Visa начнет консультировать своих клиентов о криптовалюте. Консалтинговый сервис доступен для финансовых организаций. В компании считают, что советы участникам рынка помогут распространению цифровых активов. Visa первой из крупных платежных систем начала проводить трансакции в криптовалюте, передает телеканал «Известия». Оборот цифровых валют в системе за год достиг $3,5 млрд. В конце 2021 года Visa запустит еще один новый сервис. Клиенты смогут покупать криптовалюту на свой банковский счет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.