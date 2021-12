«Все мы по факту ребята, рожденные в СССР»

Участники группы The Hatters уверены, что играть и петь надо только то, что греет сердца и души, а других исполнителей на свои концерты приглашают, чтобы успеть промокнуть лица полотенцем и снова выйти на сцену. Все их песни рождаются из импровизаций, которые «реально прикольно исполнять». О том, почему группа стала квинтетом, как построить сарай в стиле The Hatters и какие сюрпризы ожидают поклонников коллектива, «шляпники» Юрий Музыченко, Анна Музыченко и Павел Личадеев рассказали «Известиям» накануне юбилейного концерта, посвященного пятилетию группы и выходу нового студийного альбома Golden Hits.

«Только мы — супермегапрофессионалы своих инструментов»

— Юрий, ваш новый альбом назван «Золотые хиты», хотя весь его материал — абсолютно новые песни. Не боитесь ввести публику в заблуждение?

Юрий Музыченко: Не боимся, потому что уважительно к ней относимся и считаем достаточно умной и готовой к сарказму. А исходя из того, что первый наш альбом назывался «Полная шляпа», мы, заработав за эти годы очков, признались себе, что наконец записали золотые хиты!

— Павел, еще чуть более года тому назад в The Hatters было две супружеские пары, как в ABBA. Не обидно, что ваша половинка Анна Личадеева покинула группу, а супруга Юры Музыченко, тоже Аня, осталась?

Павел Личадеев: Если быть честным, могу сказать, что девочки не занимались созданием музыки. Они работали над программой шоу, а музыкальный костяк всегда делали мы с ребятами . Поэтому когда моя Аня покинула коллектив, музыка не поменялась, изменилась часть шоу. Стало в чем-то даже лучше. Теперь мы с Аней больше скучаем друг по другу.

Все мы по факту ребята Фото: пресс-служба группы The Hatters

— Юрий, новый альбом и звучит по-новому, в том числе из-за того что в группе не стало штатных тромбона и трубы. Не похож ли теперь саунд The Hatters на французский шансон?

Юрий: Нас всё время как-то пытаются классифицировать. То мы фолк, то мы ска, то мы альтернатива, то мы поп. У нас самих такой задачи никогда не было. Мы музыканты и играем то, что нам нравится. Мы никогда ни за чем и ни за кем не бежали. Глупо говорить, что мы никогда никому ничего не доказывали — нет, мы только тем и занимаемся, что кому-то что-то доказываем. Нам просто реально прикольно играть то, что создаем. Все наши песни рождаются из импровизаций.

— Чем будет отличаться ваш концерт 10 декабря от юбилейной программы, что вы показали, записав видео Live-2021 в родном театре «Лицедеи»?

Юрий: Весной этого года нам пришлось играть концерт на день рождения в закрытом режиме. Так продиктовала мировая ситуация. Как артисты, мы принципиально празднуем наши дни рождения на сцене. Сейчас у нас есть возможность отыграть концерт и отпраздновать пятилетие. На сцене московского Music Media Dome будет играть и петь только пять человек — и только то, что греет их души и сердца слушателей.

Сыграем всё самое лучшее, к нам придут наши друзья — MARUV, Джарахов и Little Big. Не будет оркестров, никаких вспомогательных историй, только скрипка, бас, аккордеон, ударные и перкуссия — пять человек, которые кайфуют от своего дела.

— Ваши звездные гости споют с вами только хиты или будет что-то большее?

Юрий: Хороший вопрос! Ценю! Ребята выйдут на сцену, чтобы, во-первых, исполнить наши совместные с ними вещи. После чего — и в этом нам очень повезло — мы дадим себе микропаузу в один или два трека. Во-вторых, ребята-гости исполнят свои собственные суперхиты, чтобы мы успели промокнуть лица полотенцами, а затем снова выйти на сцену.

Все мы по факту ребята Фото: пресс-служба группы The Hatters

— А как насчет финального джем-сейшна The Hatters со всеми звездными гостями? Будет подобное тому, что вы готовили вместе с Little Big для отмененного «Евровидения-2020»?

Юрий: Так уж вышло, что в нашей тусовке только мы — супермегапрофессионалы своих инструментов. Поэтому джем-сейшн состоится только среди нас пятерых. Это уже традиция, и мы всегда в конце концерта меняемся музыкальными инструментами и начинаем джемить просто по фану. Давайте так, и это будет специально для читателей «Известий». Если кто-то из них придет на наш концерт (важно: он пройдет в формате COVID-free), то точно будет знать, что Little Big будет участвовать в джем-сейшне. И это только потому, что вы попросили!

«Мы очень надеемся на то, что после чумы будет пир»

— Вы артисты веселые, даже безбашенные, иногда ругаетесь матом, а будучи сами блогерами, сотрудничаете с коллегами по цеху. Не боитесь моралистов?

Юрий: Мы не боимся. Нам скрывать просто-напросто нечего. Нет никаких потайных камней за пазухой. Говорим всё как есть. Не затрагиваем темы, в которых не разбираемся. Нет, неверно — мы только эти темы и затрагиваем, так как не можем до конца разобраться в себе.

Павел: Хотите спросить, будем ли делать какие-либо заявления? Объясняем: мы — музыканты, и мы не хотим вставать на баррикады и отстаивать какую-то позицию. Это уж точно. Не хотим быть учителями и вести за собой.

Юрий: Да, мы никого не нравоучаем и не указываем, как и что делать. Стараемся своим творчеством предложить людям задуматься о том, что происходит. А дальше каждый уж пусть выбирает свой путь.

— Разве тот же Oxxxymiron указывает слушателю, что ему делать?

Юрий: Рэп — конкретно указывающая на действия история. Рэп не просто говорит о том, что думает исполнитель, он указывает, как думать слушателю. Мы такого не делаем. У нас всё нужно читать между строк . Наше творчество направлено на то, чтобы читатель, слушатель, зритель сам выбрал свою дорогу. Не считаем себя настолько крутыми, чтобы кому-то что-то указывать. Мы предлагаем вам задуматься.

Все мы по факту ребята Фото: пресс-служба группы The Hatters

Павел: Если слушать каких-то передовых исполнителей, они все что-то указывают. Из артистов каждый третий это делает — указывает, как жить, имея свою позицию . Да там в общем и без песен всё понятно. Это не наша тема!

— Хорошо. Но если говорить о самых громких для России релизах этого года, кого выбираете — Oxxxymiron или ABBA?

Юрий и Павел: Oxxxymiron, конечно же!

— Что вы потеряли или, быть может, приобрели из-за новой ковидной реальности?

Юрий: Вы просто вдумайтесь. Мы 10 декабря будем отмечать юбилей группы, у которой уже нехреновая такая история. Мы и с Кустурицей работали, и стадионы собирали, и много раз объездили всю нашу страну. У нас нехилый такой запас, бэкграунд за спиной. И уже больше полутора лет из этих пяти — пандемия. Представляете, скольких возможностей нас лишила эта беда?

Анна Музыченко: Мы очень надеемся на то, что после чумы будет пир.

— В последние годы к празднику 9 Мая вы выпускаете специальные кавер-версии известных песен, посвященных Великой Отечественной войне. Как родилась эта идея и будет ли продолжение?

Юрий: Продолжение будет, так как это наша хорошая традиция. Здесь мы не показываем, что мы умеем, каких высот достигли. Это от чистого сердца. Если бы песни выходили на канале The Hatters, кто-то мог бы назвать это погоней за хайпом. Но мы, скорее всего, делаем это для себя. Все мы по факту ребята, рожденные в СССР, и для нас 9 Мая действительно праздник. В нашем детстве он праздновался совсем по-другому, а теперь мы отмечаем его выпуском победных каверов. Ни больше ни меньше.

Все мы по факту ребята Фото: пресс-служба группы The Hatters

— Юрий, вы известный любитель потусить. Как проходят угарные тусовки с участием Музыченко & Co сегодня?

Юрий: Тусовки Little Big и «КликКлак» стараются меня не звать. Потому что я люблю хулиганить. Если я начинаю веселиться, если мы веселимся, то делаем это до конца. Гулять так гулять. Это мой крест: не умею останавливаться.

Анна: Нет, это мой крест, и, чувствую, мне его нести и дальше.

— Аня, а какие ваши любимые татуировки на теле супруга?

Анна: Все, которые мне посвящены, наверное. Одна из них — он изобразил меня, как такую мадам в стиле пин-ап. В принципе, похожа на меня. Там вокруг ноги у меня лента и надпись на ней «Анюта». Другая татуировка — подарок к 14 февраля. Юра говорит: «Я для тебя сделал татуировку!» И вот я читаю: «Олл ю…» Что за Оля такая?

Юрий: Я там написал All You Need is Love, но фишка в том, что на моих татухах все надписи на русском языке, вернее кириллицей. А вот — мощнейшая татуировка (показывает): «Дары волков»!

Все мы по факту ребята Фото: пресс-служба группы The Hatters

— Вы говорили, что любите руками работать и даже мечтаете стать плотником или столяром, уехав жить куда-нибудь на Дальний Восток. Что этакого смастерили из последнего?

Юрий: Построил сарай своими руками. Вместе с нашим тур-менеджером, что тоже в деревне вырос. Он парень рукастый, да и я всё детство провел с батей на даче. Мы прям кайфовали в процессе. Самое удивительное, что мы вообще ничего не мерили. Вот что-то сделали — уровень приложили-измерили, и на удивление всё ровно! Начинаем обивать доской стену, ставим последнюю доску, и опять всё четко встает на свое место.

Понимаете, всё от души и как-то всё само собой складывается, как пазл. По завершении строительства я сделал в этом сарае полки. И теперь у меня весь инвентарь висит и лежит на своих местах: молоточек, уровень, рулетка, кусачки. Прямо как на картинке идеальной мастерской. А когда заказали дрова, я заставил детей, что помогали нам их раскладывать, всю бересту срывать. И теперь у меня заготовлено несколько мешков бересты. Если нужно запалить камин, печь или костер — опа, две берестянки кинул, чуть-чуть щепы и дрова. И всё сразу разгорается как надо!