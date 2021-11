«Мы украли эти песни у их создателей»

Роджер Гловер — британский бас-гитарист, клавишник, автор песен, продюсер групп Deep Purple и Rainbow. Ещё в школе собрал свою первую группу — Madisons, затем подружился с вокалистом Иэном Гилланом. Оба они стали участниками золотого состава «перплов» в 1969 году. Именно Гловер придумал название для мега-хита коллектива Smoke On The Water. Turning To Crime — первый в истории Deep Purple альбом каверов. В сет-лист войдет 13 композиций, среди которых Oh Well (Fleetwood Mac, 1969 год), Jenny Take A Ride! (МитчРайдер & The Detroit Wheels, 1965), Watching The River Flow (Боб Дилан, 1971 ), Dixie Chicken (Little Feat, 1972).